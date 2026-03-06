У суботу будуть застосовуватися заходи з обмеження споживання електроенергії у частині областей з ранку і до кінця доби.

Графіки відключення світла по всій Україні

– Завтра, 7 березня, у частині регіонів України з 08:00 до кінця доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів, – йдеться у повідомленні Укренерго.

Обмеження вводяться через пошкодження енергосистеми внаслідок російських ракетних і дронових атак.

Стан енергосистеми може змінюватися. Інформацію про час і тривалість можливих відключень у вашому районі шукайте на офіційних сторінках обленерго.

Зараз дивляться

Графіки відключення світла у Київській області

Як вимикатимуть електрику на Київщині 7 березня можна дізнатися на сторінках у соцмережах ДТЕК.

Графіки відключення світла у Дніпрі та області

ДТЕК оприлюднив дані про відключення електроенергії на Дніпропетровщині у суботу. З графіками можна ознайомитися на сторінках у соцмережах компанії.

Графіки відключення світла у Полтавській області

7 березня на Полтавщині заплановане застосування графіків погодинних відключень електроенергії з 08:00 до 23:59.

Як повідомили в АТ Полтаваобленерго, з 08:00 по 21:00 запроваджені графіки погодинних відключень (ГПВ) в обсязі 1.5 черг. З 21:00 по 23:59 запроваджені ГПВ в обсязі 1 черг.

Графіки відключення світла у Харківській області

Завтра з 08:00 до 24:00 у Харківській області будуть діяти графіки погодинних відключень, повідомили у Харківобленерго.

Години відсутності електропостачання по чергам/підчергам з урахуванням часу на перемикання:

1.1 08:00-10:30; 17:30-21:00

1.2 08:00-10:30; 17:30-21:00

2.1 08:00-10:30

2.2 17:30-21:00

3.1 10:30-14:00

3.2 10:30-14:00

4.1 10:30-14:00; 21:00-24:00

4.2 21:00-24:00

5.1 14:00-17:30

5.2 14:00-17:30

6.1 14:00-17:30

6.2 не вимикається.

Раніше міністр енергетики Денис Шмигаль повідомляв, що з жовтня російські атаки пошкодили понад 9 ГВт генеруючих потужностей теплових електростанцій, теплоелектроцентралей і гідроелектростанцій.

Після обстрілів енергетикам вдалося частково відновити близько 3,5 ГВт.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.