Діятимуть вдень у частині областей: графіки відключення світла 7 березня
У суботу будуть застосовуватися заходи з обмеження споживання електроенергії у частині областей з ранку і до кінця доби.
Графіки відключення світла по всій Україні
– Завтра, 7 березня, у частині регіонів України з 08:00 до кінця доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів, – йдеться у повідомленні Укренерго.
Обмеження вводяться через пошкодження енергосистеми внаслідок російських ракетних і дронових атак.
Стан енергосистеми може змінюватися. Інформацію про час і тривалість можливих відключень у вашому районі шукайте на офіційних сторінках обленерго.
Графіки відключення світла у Київській області
Як вимикатимуть електрику на Київщині 7 березня можна дізнатися на сторінках у соцмережах ДТЕК.
Графіки відключення світла у Дніпрі та області
ДТЕК оприлюднив дані про відключення електроенергії на Дніпропетровщині у суботу. З графіками можна ознайомитися на сторінках у соцмережах компанії.
Графіки відключення світла у Полтавській області
7 березня на Полтавщині заплановане застосування графіків погодинних відключень електроенергії з 08:00 до 23:59.
Як повідомили в АТ Полтаваобленерго, з 08:00 по 21:00 запроваджені графіки погодинних відключень (ГПВ) в обсязі 1.5 черг. З 21:00 по 23:59 запроваджені ГПВ в обсязі 1 черг.
Графіки відключення світла у Харківській області
Завтра з 08:00 до 24:00 у Харківській області будуть діяти графіки погодинних відключень, повідомили у Харківобленерго.
Години відсутності електропостачання по чергам/підчергам з урахуванням часу на перемикання:
- 1.1 08:00-10:30; 17:30-21:00
- 1.2 08:00-10:30; 17:30-21:00
- 2.1 08:00-10:30
- 2.2 17:30-21:00
- 3.1 10:30-14:00
- 3.2 10:30-14:00
- 4.1 10:30-14:00; 21:00-24:00
- 4.2 21:00-24:00
- 5.1 14:00-17:30
- 5.2 14:00-17:30
- 6.1 14:00-17:30
- 6.2 не вимикається.
Раніше міністр енергетики Денис Шмигаль повідомляв, що з жовтня російські атаки пошкодили понад 9 ГВт генеруючих потужностей теплових електростанцій, теплоелектроцентралей і гідроелектростанцій.
Після обстрілів енергетикам вдалося частково відновити близько 3,5 ГВт.