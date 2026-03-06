Сили оборони України уразили два кораблі Чорноморського флоту Росії. Серед них – російські фрегати Адмірал Ессен та Адмірал Макаров.

Інформацію про це підтвердили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Ураження російських кораблів Адмірал Ессен і Адмірал Макаров

Як стверджують у Генштабі, підтверджено пошкодження двох кораблів Адмірал Ессен та Адмірал Макаров за результатами додаткового аналізу уражень, завданих 2 березня по військово-морській базі Новоросійськ у Краснодарському краї Росії.

– Ступінь пошкоджень уточнюється. Триває аналіз даних щодо можливих пошкоджень інших суден російських окупантів, – йдеться у повідомленні.

У Генеральному штабі ЗСУ додали, що системні удари по військовій інфраструктурі та об’єктах воєнно-промислового комплексу Росії триватимуть до повного припинення збройної агресії проти України.

У ніч на 2 березня безпілотники Служби безпеки України спільно з іншими складовими Сил оборони завдали ударів по військових і нафтових об’єктах у порту Новоросійськ, внаслідок чого було уражено кораблі, системи протиповітряної оборони та критичну нафтову інфраструктуру Росії.

Після цього джерела Фактів ICTV у Службі безпеки України заявили, що у Новоросійську уразили середню надбудову російського фрегата Адмірал Ессен під час атаки безпілотників.

За інформацією джерел, корабель дістав критичні пошкодження, які суттєво обмежують можливість застосування ним крилатих ракет Калібр, якими Росія неодноразово обстрілювала Україну.

Факти ICTV зібрали відомі технічні характеристики військового фрегата Адмірал Ессен, який входить до складу Чорноморського флоту Росії.

Крім цього, 4 березня джерела у СБУ повідомили про ураження російського морського тральщика Валентин Пикуль, двої протичовнових кораблів РФ Єйськ та Касимов під час атаки на порт Новоросійськ 2.

