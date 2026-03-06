Марта Бондаренко, редакторка стрічки
1 хв.
Карта бойових дій на 6 березня 2026 – ситуація на фронті
Станом на кінець минулої доби на фронті відбулося 117 бойових зіткнень. Ворог завдав 51 авіаційний удар, скинув 142 керовані авіабомби, застосував 4653 дрони-камікадзе та здійснив 2543 обстріли населених пунктів та позицій наших військ.
Карта бойових дій в Україні на 6 березня 2026
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1472-гу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Зараз дивляться
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.