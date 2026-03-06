Загалом протягом минулої доби на фронті зафіксовано 136 бойових зіткнень. Вночі ворог атакував Україну 141 дронов, сили ППО збили 111 цілей.

Атака дронів на Кривий Ріг

Вночі російські ударні дрони атакували Кривий Ріг на Дніпропетровщині. Зафіксовано влучання у верхні поверхи житлового будинку. На щастя, люди не постраджали.

Внаслідок ворожої атаки на Кривий Ріг постраждали близько 30 житлових будинків, чотири заклади освіти, об’єкт інфраструктури та бізнесу, приватне підприємство.

Вночі сили протиповітряної оборони над областю збили 23 ударні БпЛА.

Угорщина затримала машини Ощадбанку

5 березня угорські правоохоронці затримали дві інкасаторські машини Ощадбанку разом із інкасаторами.

Інкасаторські машини перевозили $40 млн, €35 млн євро та 9 кг золота між Райффайзен Банком Австрії та Ощадбанком України. Вантаж був оформлений згідно з міжнародними правилами та чинними європейськими митними процедурами.

Дані GPS-сигналу дають зрозуміти, що затримані автомобілі Ощадбанку перебувають у центрі Будапешта, поблизу однієї з силових структур Угорщини.

За словами міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, фактично йдеться про те, що Угорщина взяла в заручники і вкрала гроші Ощадбанку. За його словами, такі дії угорських правоохоронців більше схожі на державний тероризм і рекет.

Видання Європейська правда із посиланням на власні джерела повідомило, що Угорщина тримає інкасаторські машини Ощадбанку на закритій території свого Антитерористичного центру. Це підконтрольна угорському МВС силова структура. Раніше центр вже залучали для антиукраїнських урядових акцій.

Атака на Херсонщину

Сьогодні близько 07:30 ранку росіяни атакували з БпЛА Комишани. Окупанти скинули вибухівку з дрона на 51-річну жінку, яка йшла вулицею. Вона дістала вибухову травму та струс головного мозку.

Постраждала у лікарні.

Смертельна ДТП у Вінниці

Вночі 6 березня під час дії комендантської години автомобіль Toyota Land Cruiser проігнорував вимогу правоохоронців зупинитися та почав тікати.

На вулиці Магістратській водій Toyota не справився з керуванням та наїхав на підмітально-прибиральну машину, за кермом якої перебував 55-річний чоловік. Від отриманих травм потерпілий загинув на місці.

Водій Toyota перебував у стані алкогольного сп’яніння, його затримали.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1472-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

