У ніч на 6 березня (з 18:00 5 березня) росіяни атакували Україну 141 ударним дроном типу Шахед, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів. Близько 100 із них – це Шахеди.

Про це йдеться у зведенні командування Повітряних сил ЗСУ.

Атака на Україну 6 березня

Ворожі дрони атакували Україну із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ, а також населеного пункту Гвардійське та мису Чауда, що в окупованому Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:30, протиповітряною обороною збито та придушено 111 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 24 дронів на 16 локаціях, а також падіння уламків збитих безпілотників на одній локації.

Джерело : Повітряні сили ЗСУ

