Безпілотники СБУ уразили Євпаторійський авіаремонтний завод та два ЗРГК Панцир-С2 біля аеродрому Джанкой у тимчасово окупованому Криму.

Дрони уразили Євпаторійський авіаремонтний завод та ЗРГК Панцир-С2 у Джанкої

Як повідомляє джерело Фактів ICTV в Службі безпеки України, безпілотники Центру спецоперацій Альфа СБУ цієї ночі уразили виробничі цехи АТ Євпаторійський авіаційний ремонтний завод, а також місця дислокації військової техніки й особового складу в населеному пункті Пушкіне (поблизу аеродрому Джанкой).

За попередньою інформацією, уражено:

два зенітні ракетно-гарматні комплекси Панцир-С2;

БпЛА Мохаджер-6 на льотному полі;

зенітну установку ЗУ-23 на вантажному автомобілі;

два паливозаправники;

наземну станцію управління БпЛА Форпост.

– Систематичні спецоперації СБУ в Криму спрямовані на знищення військової інфраструктури, яку Росія використовує для атак на Україну. Ми цілеспрямовано вибиваємо системи ППО, безпілотники та техніку противника, щоб послабити його можливості прикривати свої бази і завдавати ударів по українських містах. Ворог не зможе почуватися в безпеці — особливо на території українського Криму, — повідомило поінформоване джерело в СБУ.

До речі, під час атаки на порт Новоросійськ у ніч на 2 березня СБУ разом із Силами оборони уразили фрегат Адмірал Ессен, який є носієм восьми крилатих ракет Калібр. Удар припав по середній надбудові корабля.

