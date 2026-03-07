Графіки відключення світла 8 березня діятимуть у частині областей
У неділю у частині областей будуть діяти заходи з обмеження постачання електроенергії з ранку до кінця доби.
Графіки відключення світла по всій Україні
– Завтра, 8 березня, у частині регіонів України з 08:00 до кінця доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів, – йдеться у повідомленні Укренерго.
Причиною введення обмежень стали наслідки російських ракетно-дронових атак на енергетичну інфраструктуру України.
Ситуація в енергосистемі може змінюватися, тому інформацію про час і тривалість відключень за вашою адресою варто перевіряти на офіційних сторінках обленерго у регіоні.
Графіки відключення світла у Київській області
ДТЕК оприлюднив графіки відключення електроенергії, які будуть діяти на Київщині завтра, 8 березня.
Нагадаємо, вночі 7 березня росіяни здійснили атаку на енергетичні об’єкти України.
Станом на ранок суботи були знеструмлені сім областей – Харківська, Запорізька, Полтавська, Вінницька, Одеська, Миколаївська та Хмельницька області.
Унаслідок масованої атаки було порушене теплопостачання у Києві.
Протягом дня тривали ремонтно-відновлювальні роботи.
Володимир Зеленський повідомив, що головними цілями нічної атаки Росії стали енергетична та залізнична інфраструктура України.
Для ударів ворог застосував 29 ракет і 480 безпілотників.