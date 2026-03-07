Російські війська під час нічної атаки по Харкову 7 березня могли застосувати ракету Изделие-30 для удару по житловій багатоповерхівці.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Атака на Харків ракетою Изделие-30 7 березня: що відомо

За інформацією прокуратури, російська армія завдала ракетного удару по Харкову 7 березня близько 01:35.

Ракета влучила у п’ятиповерховий житловий будинок у Київському районі міста. Внаслідок удару було зруйновано під’їзд із першого по п’ятий поверх.

Станом на ранок було відомо про десять загиблих, серед яких двоє дітей, а також щонайменше десять поранених, зокрема дітей. Триває пошуково-рятувальна операція.

Міський голова Ігор Терехов повідомив, що масштаби руйнувань свідчать про застосування потужної зброї.

— За попередніми даними, це була авіаційна ракета, випущена з літака. Зважаючи на масштаби руйнувань, вона мала дуже потужний заряд, — повідомив Ігор Терехов.

Що відомо про ракету Изделие-30

За даними Головне управління розвідки Міністерства оборони України, ракета Изделие-30

належить до новітніх російських крилатих ракет і має значні можливості ураження.Основні характеристики ракети:

  • розмах крил — близько 3 м;
  • маса бойової частини — приблизно 800 кг;
  • дальність застосування — щонайменше 1 500 км;
  • тип — авіаційна крилата ракета, запускається з бойових літаків;
  • призначення — ураження наземних цілей на великій відстані, зокрема інфраструктури та міських об’єктів.

У розвідці також зазначають, що конструкція ракети має технічні рішення, подібні до інших російських ракет.

Зокрема, піроклапан пневматичної системи є аналогічним до елементів ракети Х-35У, а авіаційний катапультний пристрій подібний до систем АКУ-5М, які застосовуються для ракет Х-101, Х-55 та Х-555.

Навігаційна система ракети поєднує компоненти кількох російських підприємств. Вона включає завадозахищений приймач супутникового сигналу Комєта-М12 та приймально-обчислювальний блок на базі приймача NAVIS NR9.

Для інтеграції систем використовується спеціальний блок спряження.

При цьому у складових навігації виявлені електронні компоненти іноземного виробництва — зокрема зі США, Швейцарії, Китаю та Нідерландів.

Через значну масу бойової частини така ракета може спричиняти масштабні руйнування житлових будинків та інших об’єктів.

