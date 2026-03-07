За даними Головне управління розвідки Міністерства оборони України, ракета Изделие-30

належить до новітніх російських крилатих ракет і має значні можливості ураження.Основні характеристики ракети:

розмах крил — близько 3 м;

маса бойової частини — приблизно 800 кг;

дальність застосування — щонайменше 1 500 км;

тип — авіаційна крилата ракета, запускається з бойових літаків;

призначення — ураження наземних цілей на великій відстані, зокрема інфраструктури та міських об’єктів.

У розвідці також зазначають, що конструкція ракети має технічні рішення, подібні до інших російських ракет.

Зокрема, піроклапан пневматичної системи є аналогічним до елементів ракети Х-35У, а авіаційний катапультний пристрій подібний до систем АКУ-5М, які застосовуються для ракет Х-101, Х-55 та Х-555.

Навігаційна система ракети поєднує компоненти кількох російських підприємств. Вона включає завадозахищений приймач супутникового сигналу Комєта-М12 та приймально-обчислювальний блок на базі приймача NAVIS NR9.

Для інтеграції систем використовується спеціальний блок спряження.

При цьому у складових навігації виявлені електронні компоненти іноземного виробництва — зокрема зі США, Швейцарії, Китаю та Нідерландів.

Через значну масу бойової частини така ракета може спричиняти масштабні руйнування житлових будинків та інших об’єктів.