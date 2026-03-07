Марта Бондаренко, редакторка стрічки
2 хв.
Втрати ворога на 7 березня: ЗСУ знищили 1010 окупантів та 53 одиниці важкої техніки
Минулої доби Сили оборони України на фронті ліквідували щонайменше 1010 російських військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Втрати РФ на 7 березня
- особового складу – близько 1 272 360 (+1 010) осіб,
- танків – 11 737 (+3) од.,
- бойових броньованих машин – 24 151 (+3) од.,
- артилерійських систем – 38 004 (+44) од.,
- реактивних систем залпового вогню – 1 670 (+1) од.,
- засобів протиповітряної оборони – 1 322 (+2) од.,
- літаків – 435 од.,
- гелікоптерів – 349 од.,
- безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 161 858 (+1 868) од.,
- крилатих ракет – 4 384 од.,
- кораблів / катерів – 30 од.,
- підводних човнів – 2 од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 81 812 (+170) од.,
- спеціальної техніки – 4 080 од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1473-тю добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
