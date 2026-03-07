Минулої доби Сили оборони України на фронті ліквідували щонайменше 1010 російських військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати РФ на 7 березня

особового складу – близько 1 272 360 (+1 010) осіб,

танків – 11 737 (+3) од.,

бойових броньованих машин – 24 151 (+3) од.,

артилерійських систем – 38 004 (+44) од.,

реактивних систем залпового вогню – 1 670 (+1) од.,

засобів протиповітряної оборони – 1 322 (+2) од.,

літаків – 435 од.,

гелікоптерів – 349 од.,

безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 161 858 (+1 868) од.,

крилатих ракет – 4 384 од.,

кораблів / катерів – 30 од.,

підводних човнів – 2 од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 81 812 (+170) од.,

спеціальної техніки – 4 080 од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1473-тю добу.

Зараз дивляться

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.