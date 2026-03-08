Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
1 хв.
Карта бойових дій на 8 березня 2026 – ситуація на фронті
Минулої доби на фронті зафіксовано 113 бойових зіткнень.
Вчора противник завдав 73 авіаційних ударів, скинув 243 керовані авіабомби. Крім того, застосував 8168 дронів-камікадзе та здійснив 3447 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.
Карта бойових дій в Україні на 8 березня 2026
Ситуація на фронті станом на 8 березня
Втрати РФ на 8 березня
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1474-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
