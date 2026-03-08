Минулої доби на фронті зафіксовано 113 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав 73 авіаційних ударів, скинув 243 керовані авіабомби. Крім того, застосував 8168 дронів-камікадзе та здійснив 3447 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

Карта бойових дій в Україні на 8 березня 2026

Ситуація на фронті станом на 8 березня

Втрати РФ на 8 березня

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1474-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

