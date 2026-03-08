Низка населених пунктів Чернігівської області 8 березня без світла.

Про це повідомив очільник Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

Немає світла в Корюківському районі Чернігівської області

Про те, що немає світла у Корюківському районі Чернігівської області, очільник ОВА повідомив вранці 8 березня.

За його словами, унаслідок російського обстрілу з реактивної системи залпового вогню пошкоджена лінія електропередачі у Корюківському районі. Через це низка населених пунктів залишилася без світла.

Наразі у регіоні діють графіки погодинних відключень.

У Чернігівобленерго зазначили, що графік може коригуватися протягом доби та закликали жителів бути максимально ощадливими.

Також протягом минулої доби російські війська продовжували обстрілювати прикордоння Чернігівської області.

Зокрема, пізно ввечері ворог ударив дронами-камікадзе типу Герань по Новгороду-Сіверському. Зафіксовано два вибухи на території лісництва. Унаслідок атаки пошкоджені гаражі та техніка.

Крім того, через удар FPV-дрона пошкоджений автомобіль у селі Корюківської громади.

Загалом за минулу добу на території області зафіксували 69 обстрілів та 116 вибухів, повідомив В’ячеслав Чаус.

Раніше ми повідомляли, що 8 березня графіки погодинних відключень діятимуть ще в низці областей. Зокрема, це стосується регіонів, які ворог атакував напередодні.

Учора, 7 березня, були знеструмлені сім областей – Харківська, Запорізька, Полтавська, Вінницька, Одеська, Миколаївська та Хмельницька області.

Фото: ДСНС Чернігівщини

