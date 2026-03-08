Україна здобула чотири медалі, зокрема срібло та три бронзи, у другий день Паралімпіади-2026.

Результати другого дня Паралімпіади-2026

У другий день Паралімпіади-2026 українська парабіатлоністка Олександра Кононова виборола другу особисту нагороду на Паралімпійських іграх-2026. Українка стала бронзовою призеркою в індивідуальній гонці у класі стоячи.

Результати наступні:

Зараз дивляться

1. Наталі Вілкі (Канада, 0+0+0+0) 33:01.8;

2. Чжао Чжіцін (Китай, 0+1+0+0) +31.7;

3. Олександра Кононова (Україна, 1+0+0+0) +36.1;

4. Людмила Ляшенко (Україна, 0+1+0+1) +1:37.2;

…

7. Ірина Буй (Україна, 0+1+0+2) +3:27.0;

9. Богдана Конашук (Україна, 0+2+1+1) +5:56.3.

Також в останній гонці дня срібло та бронзу здобули Максим Мурашковський та Дмитро Суярко — у класі спортсменів з порушенням зору.

Результати тут наступні:

Хесун Дан (Китай, 0+0+0+0) — 31:31.9 Максим Мурашковський (Україна, 0+0+0+0) — +2:09.2 Дмитро Суярко (Україна, 1+0+0+0) — +2:19.2 Ярослав Решетинський (Україна, 0+0+0+0) — +2:47.0 Олександр Казік (Україна, 2+0+1+1) — +3:19.9 Анатолій Ковалевській (Україна, 1+1+0+0) — +4:06.1

Паралімпіада-2026. Індивідуальна гонка, чоловіки (клас стоячи):

5. Сергій Романюк

7. Серафим Драгун

10. Григорій Вовчинський

17. Дмитро Середа

У чоловічій індивідуальній гонці з парабіатлону (клас сидячи) Тарас Радь здобув бронзу.

Таким чином, Україна посіла друге місце в медальному заліку на Паралімпіаді-2026. У нашої країни 10 нагород – 3 золотих, 2 срібних та 5 бронзових медалей.

Результати Паралімпіади-2026 наступні:

Китай; Україна; Австрія; Канада; США; Франція; Німеччина; Італія; Південна Корея; Швейцарія; Норвегія; Швеція; Чехія; Австралія; Іспанія; Нідерланди; РФ; Словакія.

Нагадаємо, що в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо 8 березні відбувся другий змагальний день на зимових Паралімпійських іграх-2026.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.