Ще чотири медалі: Україна – на другому місці у медальному заліку Паралімпіади-2026
- Українські спортсмени здобули чотири медалі у другий день Зимові Паралімпійські ігри 2026.
- Бронзові нагороди вибороли Олександра Кононова та Тарас Радь, а срібло і бронзу у гонці серед спортсменів із порушенням зору здобули Максим Мурашковський та Дмитро Суярко.
- Після другого дня змагань Україна посідає друге місце у медальному заліку з 10 нагородами.
Україна здобула чотири медалі, зокрема срібло та три бронзи, у другий день Паралімпіади-2026.
Результати другого дня Паралімпіади-2026
У другий день Паралімпіади-2026 українська парабіатлоністка Олександра Кононова виборола другу особисту нагороду на Паралімпійських іграх-2026. Українка стала бронзовою призеркою в індивідуальній гонці у класі стоячи.
Результати наступні:
1. Наталі Вілкі (Канада, 0+0+0+0) 33:01.8;
2. Чжао Чжіцін (Китай, 0+1+0+0) +31.7;
3. Олександра Кононова (Україна, 1+0+0+0) +36.1;
4. Людмила Ляшенко (Україна, 0+1+0+1) +1:37.2;
…
7. Ірина Буй (Україна, 0+1+0+2) +3:27.0;
9. Богдана Конашук (Україна, 0+2+1+1) +5:56.3.
Також в останній гонці дня срібло та бронзу здобули Максим Мурашковський та Дмитро Суярко — у класі спортсменів з порушенням зору.
Результати тут наступні:
- Хесун Дан (Китай, 0+0+0+0) — 31:31.9
- Максим Мурашковський (Україна, 0+0+0+0) — +2:09.2
- Дмитро Суярко (Україна, 1+0+0+0) — +2:19.2
- Ярослав Решетинський (Україна, 0+0+0+0) — +2:47.0
- Олександр Казік (Україна, 2+0+1+1) — +3:19.9
- Анатолій Ковалевській (Україна, 1+1+0+0) — +4:06.1
Паралімпіада-2026. Індивідуальна гонка, чоловіки (клас стоячи):
5. Сергій Романюк
7. Серафим Драгун
10. Григорій Вовчинський
17. Дмитро Середа
У чоловічій індивідуальній гонці з парабіатлону (клас сидячи) Тарас Радь здобув бронзу.
Таким чином, Україна посіла друге місце в медальному заліку на Паралімпіаді-2026. У нашої країни 10 нагород – 3 золотих, 2 срібних та 5 бронзових медалей.
Результати Паралімпіади-2026 наступні:
- Китай;
- Україна;
- Австрія;
- Канада;
- США;
- Франція;
- Німеччина;
- Італія;
- Південна Корея;
- Швейцарія;
- Норвегія;
- Швеція;
- Чехія;
- Австралія;
- Іспанія;
- Нідерланди;
- РФ;
- Словакія.
Нагадаємо, що в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо 8 березні відбувся другий змагальний день на зимових Паралімпійських іграх-2026.