Російські війська наразі не здатні проводити ефективні наступальні дії на Харківщині. Це може свідчити про оперативну паузу, під час якої окупанти перегруповуються або намагаються відновити сили після втрат.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив начальник управління комунікації Угруповання Об’єднаних сил Віктор Трегубов

Ситуація на Харківському напрямку станом на 8 березня: що відомо

За словами Віктора Трегубова, кількість бойових зіткнень на Харківському напрямку зменшилася порівняно з попередніми періодами.

Зокрема, за минулу добу на Південно-Слобожанському напрямку відбулося п’ять атак російських військ. Українські оборонці відбивали штурми поблизу Графського, Вільчі та Вовчанська.

Трегубов зазначив, що відсутність ефективних наступальних дій із боку російських військ може свідчити про оперативну паузу.

За його словами, ворог може використовувати цей час для перегрупування або відновлення після втрат.

— Той факт, що росіяни взагалі зараз не здатні проводити якісь ефективні наступальні дії чи навіть намагатися проводити якісь ефективні інфільтрації – це свідчення того, що або в них пауза на перегрупування, або або пауза для відновлення після певного ураження, – зазначив Трегубов.

Водночас українські військові фіксують накопичення російських сил на окремих напрямках поблизу кордону, зокрема техніки та особового складу. Це може свідчити як про підготовку до нових атак, так і про спроби відновити втрачений наступальний потенціал.

Нагадаємо, що РФ перекинула підрозділи Повітряно-десантних сил та морської піхоти з Покровського напрямку та тактичного району Добропілля на Сході України на південну лінію фронту. Ймовірно, це зумовлено перевагою України на Запорізькому та Дніпропетровському напрямках.

