У понеділок, 9 березня, у частині регіонів України з 08:00 до кінця доби будуть діяти графіки погодинних відключень світла.

Графіки відключення світла по всій Україні

Як повідомили в Укренерго, графіки погодинних відключень застосовуватимуться у понеділок у деяких регіонах України з 08:00 до кінця доби. Також діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

– Причина запровадження обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні, – повідомляє Укренерго.

Також у компанії просять споживати електроенергію ощадливо, коли вона з’являється за графіком.

Графіки відключень світла для Київщини

ДТЕК оприлюднив графіки відключень світла для Київської області на 9 березня.

Нагадаємо, що перший віцепрем’єр — міністр енергетики України Денис Шмигаль повідомляв, що попри масовані обстріли Росії та низькі температури, цієї зими енергетична система України втримала свою стійкість.

Він зазначив, що з жовтня 2025 року росія пошкодила понад 9 ГВт генераційних потужностей ТЕС, ТЕЦ та ГЕС. Наразі після атак вдалося частково відновити 3,5 ГВт.

