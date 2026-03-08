В частині України 9 березня діятимуть графіки відключень світла – Укренерго
У понеділок, 9 березня, у частині регіонів України з 08:00 до кінця доби будуть діяти графіки погодинних відключень світла.
Графіки відключення світла по всій Україні
Як повідомили в Укренерго, графіки погодинних відключень застосовуватимуться у понеділок у деяких регіонах України з 08:00 до кінця доби. Також діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів.
– Причина запровадження обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні, – повідомляє Укренерго.
Також у компанії просять споживати електроенергію ощадливо, коли вона з’являється за графіком.
Графіки відключень світла для Київщини
ДТЕК оприлюднив графіки відключень світла для Київської області на 9 березня.
Нагадаємо, що перший віцепрем’єр — міністр енергетики України Денис Шмигаль повідомляв, що попри масовані обстріли Росії та низькі температури, цієї зими енергетична система України втримала свою стійкість.
Він зазначив, що з жовтня 2025 року росія пошкодила понад 9 ГВт генераційних потужностей ТЕС, ТЕЦ та ГЕС. Наразі після атак вдалося частково відновити 3,5 ГВт.