У російському місті Великий Новгород вранці 9 березня безпілотники атакували хімічний завод Акрон.

Про це повідомляє OSINT-проєкт ASTRA, який проаналізував фото та відео очевидців, оприлюднені у соцмережах.

Атака на хімзавод Акрон: що відомо

Губернатор Новгородської області Олександр Дронов заявив, що над регіоном нібито було збито вісім безпілотників.

Водночас місцеві жителі почали публікувати відео та фотографії, на яких видно ймовірну пожежу на території підприємства.

За оцінкою аналітиків ASTRA, один із таких знімків був зроблений приблизно за 6–6,5 км від заводу, і на ньому можна побачити займання на території підприємства Акрон.

Що відомо про завод Акрон

Хімічний завод Акрон є одним із великих підприємств російської хімічної промисловості.

Компанія спеціалізується на виробництві мінеральних добрив та різноманітної промислової хімічної продукції.

На офіційному сайті підприємства зазначається, що завод виготовляє широку лінійку азотних і складних добрив, а також низку хімічних продуктів для промисловості.

Серед продукції є й аміачна селітра, компоненти якої можуть використовуватися як у цивільних галузях, так і у військовій сфері.

Це не перший випадок атаки на підприємство. За даними джерел ASTRA, у грудні 2025 року завод Акрон також опинився під ударом безпілотників.

Тоді внаслідок атаки на підприємстві було призупинено роботу п’яти виробничих цехів.

