Втрати ворога на 9 березня: ЗСУ знищили 750 окупантів та десантний катер
Минулої доби Сили оборони України на фронті ліквідували щонайменше 750 російських військових.
Так загальні бойові втрати противника на 9 березня перевищили 1 млн 274 тисячі осіб.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Втрати РФ на 9 березня
- особового складу – близько 1 274 040 (+750);
- танків – 11 745 (+3);
- бойових броньованих машин – 24 167 (+10);
- артилерійських систем – 38 129 (+70);
- РСЗВ – 1 675 (+2);
- засоби ППО – 1 326 (+4);
- літаків – 435;
- гелікоптерів – 349;
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 166 640 (+2 224);
- крилаті ракети – 4 403;
- кораблі / катери – 31 (+1);
- підводні човни – 2;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 82 289 (+188);
- спеціальна техніка – 4 083.
За даними Генерального штабу Збройних сил України, 7 березня та у ніч на 8 березня українські військові уразили низку важливих військових об’єктів російської армії.
Зокрема, під удар потрапили зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцир-С1 та десантний катер БК-16 у районі Новоозерного на території тимчасово окупованого Криму.
Крім цього, Сили оборони атакували пункти управління безпілотниками та командно-спостережні пункти російських військ у районах Красносільського в Криму, Дунайців у Бєлгородській області РФ, а також у Гуляйполі Запорізької області та Селидовому на Донеччині.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1475-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.