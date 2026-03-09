Минулої доби Сили оборони України на фронті ліквідували щонайменше 750 російських військових.

Так загальні бойові втрати противника на 9 березня перевищили 1 млн 274 тисячі осіб.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати РФ на 9 березня

  • особового складу – близько 1 274 040 (+750);
  • танків – 11 745 (+3);
  • бойових броньованих машин – 24 167 (+10);
  • артилерійських систем – 38 129 (+70);
  • РСЗВ – 1 675 (+2);
  • засоби ППО – 1 326 (+4);
  • літаків – 435;
  • гелікоптерів – 349;
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 166 640 (+2 224);
  • крилаті ракети – 4 403;
  • кораблі / катери – 31 (+1);
  • підводні човни – 2;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 82 289 (+188);
  • спеціальна техніка – 4 083.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, 7 березня та у ніч на 8 березня українські військові уразили низку важливих військових об’єктів російської армії.

Зокрема, під удар потрапили зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцир-С1 та десантний катер БК-16  у районі Новоозерного на території тимчасово окупованого Криму.

Крім цього, Сили оборони атакували пункти управління безпілотниками та командно-спостережні пункти російських військ у районах Красносільського в Криму, Дунайців у Бєлгородській області РФ, а також у Гуляйполі Запорізької області та Селидовому на Донеччині.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1475-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

