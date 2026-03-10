Українські військові мають кілька варіантів дій на кожному напрямку фронту. Важливо не давати ворогу володіти ініціативою та перешкоджати його просуванню.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів начальник Головного оперативного управління Генштабу генерал-майор Олександр Комаренко.

Чотири папки з варіантами дій

За словами військового, у Генеральному штабі робота з пошуку напрямків дій триває постійно.

Якщо опрацьовується якийсь напрямок, але там військові дії не проводилися, це не означає, що вони не будуть проводитися у майбутньому.

— Тому певні напрацювання щодо тих чи інших ділянок у нас є. Наприклад, ось чотири папки з варіантами наших дій на інших напрямках, які чекають свого часу, — сказав Олександр Комаренко.

За словами військового, були ситуації, коли відпрацьовували варіанти дій на одному з напрямків, але тоді реалізувати їх не вдавалося, тому навіть і не починали.

— Минулого року ми повернулися до тих напрацювань. Але в результаті діяли на іншому напрямку. Можливо, у майбутньому ми знову повернемося до цього варіанту, — сказав генерал-майор.

На запитання про те, и є у військових плани та напрацювання можливих наступів на цей рік, якщо переговорний процес не закінчиться якимось результатом у цьому році, Олександр Комаренко відповів, що наша розвідка працює, здобуває інформацію.

За його словами, Сили оборони планують оборону відповідно до дій окупантів, але успіху не досягти, якщо просто відбиватися.

— Якщо ми не будемо володіти ініціативою, а натомість будемо просто відбиватися, то рано чи пізно нас доб’ють. Тому окремо плануються дії, які примусять противника змінити свої плани і діяти так, як він не планував — нав’язатийому свою ініціативу, — сказав генерал-майор.

Там, де росіяни планують наступати, ми плануємо оборону. На інших напрямках плануються дії, які змусять загарбників діяти так, як вигідно нам. Це може бути щось, чого ворог зовсім не очікує.

Джерело: РБК-Україна

