З 5 березня стартувала реєстрація на Національний мультипредметний тест (НМТ) 2026 року. Тестування розпочнеться у травні.

Одне з найпоширеніших питань серед випускників: чи є штраф за неявку на НМТ, якщо зареєструвався, але не зміг прийти на тест. Деталі дізнавайтеся в нашому матеріалі.

Неявка на НМТ: чи є штраф

Директорка УЦОЯО Тетяна Вакуленко заспокоює, що наразі штрафів за неявку на НМТ не передбачено. Вона додає, що така міра могла б бути логічною для держави, але на сьогодні її не впровадили.

При цьому очільниця УЦОЯО радить, якщо учасник вирішив не проходити тестування, слід скасувати реєстрацію. На сайті Центру доступні зразки заяв для цього.

Вакуленко наголошує, що важливо діяти свідомо, адже організатори створюють місце на тесті та залучають інструкторів, тож відмова без повідомлення створює зайве навантаження.

Неявка на НМТ: що буде

Штрафу за неявку на НМТ у 2026 році чи адміністративних покарань немає, тобто ніхто не випише протокол та не стягне гроші. Але практичні наслідки все ж є.

Що буде, якщо не прийти на НМТ:

Якщо абітурієнт не прийде складати тест цього року, він не зможе вступити до університету у 2026 році.

В такому випадку є два варіанти: чекати наступного року на наступну сесію НМТ або обирати альтернативу, зокрема, вступати до коледжів чи закладів професійно-технічної освіти.

Додаткову сесію НМТ організовують лише для тих абітурієнтів, які мали поважні причини не з’явитися на основний тест. Наприклад, хвороба або форс-мажорні обставини. Якщо таких причин не було, просто так скласти тест на додатковій сесії не вийде.

Для тих, хто готується до тесту, варто пам’ятати, що 2026 року НМТ включатиме чотири предмети: українську мову, математику, історію України та один предмет на вибір – іноземну мову, біологію, географію, фізику, хімію або українську літературу.

Основна сесія проходитиме з 20 травня до 25 червня, додаткова – з 17 до 24 липня. Тестування відбуватиметься протягом одного дня у два етапи: спершу українська мова та математика (120 хвилин), потім історія України та предмет на вибір (ще 120 хвилин), з 20-хвилинною перервою між етапами.

Для безпеки та прозорості на пунктах тестування планують відеонагляд і металошукачі. Також УЦОЯО оприлюднив демонстраційні варіанти завдань, щоб учасники могли ознайомитися з форматом тесту заздалегідь.

Отже, якщо зареєструвалися на НМТ, але не зможете або не плануєте прийти, штрафу не буде. Головне – вчасно скасувати реєстрацію, щоб не створювати зайвих труднощів для організаторів та інших учасників.

