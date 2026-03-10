Росіяни вдаються до тактики інфільтрації (просочування) на різних напрямках фронту, але до точки доходить близько 10% окупантів, тобто приблизно кожен десятий.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна повідомив начальник Головного оперативного управління Генерального штабу, генерал-майор Олександр Комаренко.

Тактика росіян на фронті

За словами Олександра Комаренка, росіяни використовують тактику інфільтрації. Їм ставлять завдання — дійти до певної точки й там закріпитися.

Коли на цих точках накопичується певна кількість ворога, яка здатна проводити певні бойові дії, тоді вони вже починають діяти безпосередньо в нашому тилу.

— Така тактика дуже затратна для ворога, тому що до точки доходить, може, з 10% з того, що виходить. Більшість знищується дорогою, потім — частина вже безпосередньо в точках накопичення, — каже військовий.

За його словами, для російського командування особовий склад — це як розхідники.

Раніше начальник управління комунікації Угруповання Об’єднаних сил Віктор Трегубов повідомив, що ворог наразі не здатен проводити ефективні наступальні дії на Харківщині. Це може свідчити про оперативну паузу, під час якої окупанти перегруповуються або намагаються відновитися після втрат.

