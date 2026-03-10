У середу у частині регіонів України з ранку до кінця доби будуть застосовані графіки відключень електроенергії.

Про це повідомляє Укренерго.

Графіки відключення світла по всій Україні

– Завтра, 11 березня, у частині регіонів України з 08:00 до кінця доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів, – йдеться у повідомленні.

Обмеження запроваджені через наслідки російських ракетно-дронових атак на енергетичну систему України.

Ситуація в енергосистемі може змінитися протягом доби.

Як саме будуть застосовуватися відключення за вашою адресою, можна дізнатися на сторінках обленерго.

Графіки відключення світла у Київській області

Компанія ДТЕК оприлюднила графіки відключення електроенергії, які будуть діяти на Київщині 11 березня.

Графіки відключення світла у Дніпрі та області

Як вимикатимуть електрику на Дніпропетровщині можна дізнатися із графіків відключення світла, які надав ДТЕК.

Нагадаємо, за словами міністра енергетики Дениса Шмигаля, під час повномасштабного вторгнення Росія здійснила понад 5,9 тис. атак на українську енергосистему.

Пошкодження були значними, але система встояла.

Він зазначив, що Україна розгортає нову архітектуру енергетичної безпеки, зокрема заходи з захисту критичних вузлів, формування стратегічних резервів та розвиток розподіленої генерації, з амбітною метою додати 1,5 ГВт потужностей.

