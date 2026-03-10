Україна має можливість швидко розгорнути виробництво ракет для систем протиповітряної оборони, які збиватимуть російські балістичні ракети, а також забезпечити потреби Європи. Але потрібні ліцензії від США на виробництво.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у коментарі журналістам 10 березня.

Зеленський про виробництво ракет для ППО

За словами президента, Україна може в короткі терміни розгорнути виробництво ракет для систем ППО проти російської балістики в обсягах, які потрібні не лише для ЗСУ, а також для країн Європи.

– Для цього потрібно лише одне – ліцензії від США. Я проговорював це питання з колишньою адміністрацією, виробниками цих ракет і партнерами, щоб мені допомогли з керівництвом НАТО. Говорив також з сьогоднішньою адміністрацією США. Поки що ліцензії ми не отримали, – відповів Зеленський.

Президент наголосив, що завдяки технологічним здобуткам, розвиненій інженерній базі та потужностям, створеним під час повномасштабної війни, Україна здатна у стислі терміни налагодити масове виробництво ракет, щоб забезпечити зброєю не лише себе, а й всю Європу.

