З 5 березня в Україні розпочалася реєстрація на національний мультипредметний тест (НМТ) 2026 року. Основна сесія тестування проходитиме з 20 травня до 25 червня, а додаткова — з 17 до 24 липня. Саме під час цих періодів абітурієнти складатимуть іспит, результати якого використовуються для вступу до закладів вищої освіти.

Чи можна перескласти НМТ у 2026 році та за яких умов це реально, читайте в нашому матеріалі.

Чи можна перездати НМТ в Україні, якщо отримав погані результати

Багатьох вступників цікавить питання, чи можлива перездача НМТ, якщо результат тестування виявився нижчим, ніж очікувалося. За правилами вступної кампанії перескласти НМТ для підвищення результату в тому ж році не можна. Тест складають лише один раз у межах однієї вступної кампанії.

Водночас існує додаткова сесія, яка проводиться в липні. Але вона призначена не для покращення балів, а лише для тих учасників, які не змогли скласти тест під час основної сесії з поважних причин.

Чи можна перескласти НМТ: коли та за яких умов це можливо

Додаткова сесія — це фактично друга можливість скласти тест у поточному році, але тільки у випадках, коли вступник не зміг пройти основне тестування.

Український центр оцінювання якості освіти допускає учасників до додаткової сесії, якщо вони пропустили основну через об’єктивні та підтверджені причини.

За яких умов можлива перездача НМТ:

хвороба або травма, які унеможливили участь у тестуванні;

форс-мажорні ситуації у пункті тестування, наприклад тривала повітряна тривога або технічні проблеми;

неможливість дістатися до пункту тестування з об’єктивних причин;

інші обставини, які потрібно підтвердити відповідними документами.



У кожному випадку учасник повинен подати заяву та документи, що підтверджують причину відсутності.

Коли доведеться складати НМТ наступного року

Якщо абітурієнт склав тест, але отримав низький результат, перескласти його в тому ж році не вийде. У такій ситуації повторно скласти НМТ можна лише під час наступної вступної кампанії.

Тобто фактично повна перездача для покращення балів можлива тільки наступного року.

Як проходитиме НМТ у 2026 році

У 2026 році тестування включатиме чотири предмети:

українську мову;

математику;

історію України;

один предмет на вибір (іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія або українська література).



Іспит проходитиме протягом одного дня у два етапи, а в пунктах тестування планують використовувати відеонагляд і металошукачі для контролю.

За словами директорки Українського центру оцінювання якості освіти Тетяни Вакуленко, випадково завершити тестування практично неможливо.

Кнопка завершення роботи супроводжується декількома уточнювальними запитаннями, які підтверджують, що учасник справді хоче завершити тест.

Під час проходження НМТ кожне виконане завдання можна зберегти у системі. Після натискання відповідної кнопки відповідь фіксується, і вона не зникає навіть у разі технічних перебоїв.

Отже, перездати НМТ у 2026 році для покращення результату не можна. Додаткова сесія передбачена лише для тих, хто не зміг скласти тест під час основної з поважних причин. Якщо ж результат не задовольнив абітурієнта, повторну спробу доведеться робити вже під час наступної вступної кампанії.

Джерело : УЦОЯО

