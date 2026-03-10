Українська розвідка здобула важливі документи щодо російської оцінки про втрати на полі бою. У них зафіксували зміну співвідношення убитих і поранених росіян.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський за підсумками доповіді керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони Олега Іващенка.

Зеленський про втрати Росії у війні

За словами президента, у здобутих українською розвідкою документах росіяни зафіксували зміну співвідношення убитих і поранених. Зеленський зазначив, що зі 100% втрат – це 62% убитих та 38% поранених російських військових.

– Самі росіяни дають у закритих офіційних доповідях рівень своїх безповоротних втрат в 1 мільйон 315 тисяч убитих та важко поранених. Маємо підстави вважати, що дані про цей рівень втрат є заниженими, – стверджує Зеленський.

Президент доручив українській розвідці працювати більш активно щодо російського воєнного виробництва.

На його думку, надалі необхідно обмежувати потенціал російської агресії, попри геополітичні виклики у світі.

Водночас Головне управління розвідки України здобуло оновлені дані щодо співпраці між Росією та Північною Кореєю. Зеленський подякував ГУР Міноборони за ефективну роботу.

Як зазначив президент, Україна детально аналізує наявні дані щодо намірів російського керівництва скористатися ситуацією навколо Ірану та можливим затягуванням американської військової операції.

За словами Зеленського, фактично саме це зараз є основним розрахунком Росії – посилити ризики довгої війни на Близькому Сході та в регіоні Затоки, щоб максимально послабити тиск світу за війну проти України, вийти з-під санкцій партнерів, здобути додаткові ресурси завдяки коливанням цін на нафту і газ.

Як стверджує президент, є інформація про наміри росіян говорити про повне скасування санкцій щодо енергетики. Президент наголосив, що Україна визначиться з кроками для протидії та поінформує партнерів.

Фото : Офіс президента

