Командувач Угруповання об’єднаних сил Михайло Драпатий заявив, що окупанти хочуть створити 20-кілометрову так звану буферну зону вздовж кордону на Сумщині та Харківщині, а тому захоплюють прикордонні села.

Про це йдеться у статті Української правди.

Прикордонні села на Сумщині та Харківщині

За словами Михайла Драпатого, росіяни “відкушують” прикордонні села на Сумщині, навіть там, де не проходить фронт. Військові це називають тактичними відволікаючими діями або тактикою тисячі порізів. Після таких дій ворог, як правило, не заїжджає на важкій техніці, не проводить активних штурмів тощо.

Водночас неправильно буде вважати, що це так званий другорядний фронт або фронт для відтягування наших сил.

— Просто в кожного російського угруповання є свої завдання. В угруповання Север, яке стоїть навпроти нас на Сумщині та Харківщині, завдання створити буферну зону або, як вони самі це називають, зону впливу, — наголосив Михайло Драпатий.

За його словами, усього ідентифіковано 12 ділянок, на яких російський противник — силами від штурмової роти до, можливо, батальйону — намагатиметься розширити свою зону контролю.

Це будуть Краснопільський, Великописарівський, Золочівський напрямки.

На початку березня президент Володимир Зеленський заявив, що на переговорах з росіянами не йдеться про обмін окупованих Росією територій Сумщини та Харківщини на територію Донбасу.

За словами президента, росіянам буде дуже складно утримувати прикордонні території. І прийде момент, коли ЗСУ їх просто витіснять.

Раніше заступник керівника Офісу президента і бригадний генерал Павло Паліса заявив, що росіяни прагнуть вийти на адміністративні межі Донецької області до кінця березня або початку квітня 2026 року.

Джерело : Українська правда

