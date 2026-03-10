У Києві та області посилили графіки відключення світла 10 березня: у яких районах
- У Києві та області 10 березня запроваджуються триваліші відключення електроенергії за розпорядженням Укренерго.
- Вони торкнуться Солом’янського, Голосіївського, Святошинського районів у столиці та Бучанського районів на Київщині.
У столиці та Київській області застосовуватимуться більш тривалі відключення електропостачання в окремих районах.
Як повідомила компанія ДТЕК, це відбувається за командою Укренерго 10 березня.
Графіки відключення світла у Києві та області на 10 березня
Як заявили у ДТЕК, в окремих районах застосовуються більш тривалі відключення світла на території Києва та області.
За даними компанії, у Києві це стосуватиметься Соломʼянського, Голосіївського та Святошинського районів.
Як пояснили у ДТЕК, відключення світла відбуватимуться за індивідуальними графіками. Їх можна перевірити у мобільному додатку Київ Цифровий або чат-боті ДТЕК Київські електромережі.
Водночас у Київській області більш тривалі відключення триватимуть у Бучанському районі області.
Як зазначають у компанії, актуальні графіки обмежень електропостачання можна перевірити у Telegram-каналі ДТЕК.