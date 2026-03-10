У столиці та Київській області застосовуватимуться більш тривалі відключення електропостачання в окремих районах.

Як повідомила компанія ДТЕК, це відбувається за командою Укренерго 10 березня.

Графіки відключення світла у Києві та області на 10 березня

Як заявили у ДТЕК, в окремих районах застосовуються більш тривалі відключення світла на території Києва та області.

За даними компанії, у Києві це стосуватиметься Соломʼянського, Голосіївського та Святошинського районів.

Як пояснили у ДТЕК, відключення світла відбуватимуться за індивідуальними графіками. Їх можна перевірити у мобільному додатку Київ Цифровий або чат-боті ДТЕК Київські електромережі.

Водночас у Київській області більш тривалі відключення триватимуть у Бучанському районі області.

Як зазначають у компанії, актуальні графіки обмежень електропостачання можна перевірити у Telegram-каналі ДТЕК.

