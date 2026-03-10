Генералу Корпусу вартових ісламської революції Абдоллі Мехрабі заочно повідомили про підозру за допомогу Росії у запуску виробництва ударних дронів типу Шахед для ведення агресивної війни проти України.

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Підозра іранському генералу за допомогу РФ: що відомо

Руслан Кравченко наголосив, що у липні 2022 року вище військово-політичне керівництво Російської Федерації вступило у змову з представниками Корпусу вартових Ісламської революції Ісламської Республіки Іран щодо постачання та локалізації виробництва ударних безпілотників Shahed-136 для армії РФ.

Керував реалізацією домовленості бригадний генерал Абдолла Мехрабі – голова Організації джихаду з дослідження і самозабезпечення повітряно-космічних сил КВІР. Участь у цьому брали також підконтрольні йому структури.

– Мехрабі також є одним із керівників іранської ракетної програми та співвласником компанії Oje Parvaz Mado Nafar Company (Mado), яка виробляє двигуни для БПЛА Shahed-136. Це критичні елементи забезпечення дальності та автономності польоту дронів, – наголосив Кравченко.

Він пояснив, що військово-технічний союз країни-агресора та її пособника передбачав використання іранських технологій в російському оборонпромі, масштабні поставки обладнання та комплектуючих, а також значне фінансування у тому числі оплатою золотом.

За словами генпрокурора, у січні 2023 року Мехрабі разом з іншими іранськими представниками відвідав місто Єлабуга (Республіка Татарстан, РФ), де створили новий виробничий майданчик.

Пізніше на базі особливої економічної зони Алабуга організували масове виробництво ударних безпілотників.

Крім іншого, іранського генерала підозрюють в причетності до підготовки російських інженерів та військовослужбовців, зокрема організації навчання екіпажів на тимчасово окупованих територіях України − у АР Крим та Херсонській області.

– Внаслідок такої співпраці Російська Федерація у 2023–2024 роках отримала понад 13 тисяч БПЛА Герань-2 (російська назва для іранських Shahed-136), а також комплектуючі та обладнання загальною вартістю понад $324 млн.

Наразі ці безпілотники використовує російська армія, яка б’є ними по українським містам.

Таким чином, Абдолла Мехрабі, діючи у змові з вищим військово-політичним керівництвом РФ, на думку Генпрокуратури умисно надав росіянам засоби та знаряддя для ведення агресивної війни проти України.

Його підозрюють у пособництві у веденні агресивної війни, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України). Це передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

СБУ також доєдналася до підозри іранському генералу, що постачав РФ двигуни для виробництва Шахедів.

Там уточнили, що йдеться про поставки для Міноборони країни-агресора оптових партій іранських двигунів марки MD 550, які встановлюють на ударні безпілотники.

Тим часом Нацполіція наголосила, що 19 січня 2023 року Алабуга та Sahara Thunder Company PJS уклали контракт на постачання щонайменше 2400 дронів Shahed-136 під кодовою назвою Проєкт моторні лодки, а також передачу технологій і навчання російських фахівців.

– Першу оплату за контрактом — понад 104 млн доларів — російська сторона здійснила золотими злитками. У 2023–2024 роках за іранськими технологіями на підприємстві Алабуга виготовили щонайменше 13 315 безпілотників Герань-2, ідентичних Shahed-136, які російська армія використовує для атак по Україні, – повідомила Нацполіція.

Нагадаємо, головнокомандуючий ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що Росія за рік виконала державне замовлення з виробництва далекобійних дронів на 106% і щодоби виготовляє понад 400 безпілотників.

За підрахунками ЗМІ, з 2022 року по жовтень 2025 РФ випустила по Україні майже 50 тис. Шахедів, вбивши 253 людей.

