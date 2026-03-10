Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
2 хв.
Втрати ворога на 10 березня: ЗСУ знищили 950 окупантів та 73 артсистеми
Минулої доби Сили оборони України на фронті ліквідували щонайменше 950 російських військових.
Так, загальні бойові втрати противника на 10 березня перевищили 1 млн 274 тисячі осіб.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Зараз дивляться
Втрати РФ на 10 березня
- особового складу – близько 1 274 990 (+950);
- танків – 11 758 (+13);
- бойових броньованих машин – 24 174 (+7);
- артилерійських систем – 38 202 (+73);
- РСЗВ – 1 679 (+4);
- засобів ППО – 1 328 (+2);
- літаків – 435;
- гелікоптерів – 349;
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 168 809 (+2 169);
- крилатих ракет – 4 403;
- кораблів / катерів – 31;
- підводних човнів – 2;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 82 510 (+221);
- спеціальної техніки – 4 087 (+4).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1476-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.