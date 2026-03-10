Минулої доби Сили оборони України на фронті ліквідували щонайменше 950 російських військових.

Так, загальні бойові втрати противника на 10 березня перевищили 1 млн 274 тисячі осіб.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати РФ на 10 березня

особового складу – близько 1 274 990 (+950);

танків – 11 758 (+13);

бойових броньованих машин – 24 174 (+7);

артилерійських систем – 38 202 (+73);

РСЗВ – 1 679 (+4);

засобів ППО – 1 328 (+2);

літаків – 435;

гелікоптерів – 349;

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 168 809 (+2 169);

крилатих ракет – 4 403;

кораблів / катерів – 31;

підводних човнів – 2;

автомобільної техніки та автоцистерн – 82 510 (+221);

спеціальної техніки – 4 087 (+4).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1476-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

