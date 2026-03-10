Минулої доби Сили оборони України на фронті ліквідували щонайменше 950 російських військових.

Так, загальні бойові втрати противника на 10 березня перевищили 1 млн 274 тисячі осіб.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Зараз дивляться

Втрати РФ на 10 березня

  • особового складу – близько 1 274 990 (+950);
  • танків – 11 758 (+13);
  • бойових броньованих машин – 24 174 (+7);
  • артилерійських систем – 38 202 (+73);
  • РСЗВ – 1 679 (+4);
  • засобів ППО – 1 328 (+2);
  • літаків – 435;
  • гелікоптерів – 349;
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 168 809 (+2 169);
  • крилатих ракет – 4 403;
  • кораблів / катерів – 31;
  • підводних човнів – 2;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 82 510 (+221);
  • спеціальної техніки – 4 087 (+4).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1476-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Читайте також
Вибухи у Дніпрі 9 березня: пошкоджені багатоповерхівка та банк, є постраждалі
Атака на Дніпро 9 березня 2026

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніВтрати ворогаГенеральний штаб України
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.