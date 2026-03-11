Україна зробила помітний крок у розвитку власного виробництва безпілотників і поступово зменшує залежність від китайських комплектуючих.

Україна просувається у виробництві дронів

Тепер частину дронів можуть виготовляти без деталей, імпортованих з Китаю.

Про це повідомляє The New York Times.

За даними видання, ще рік тому більшість українських оборонних компаній не мали можливості виробляти ключові плати, які використовуються у невеликих вибухових безпілотниках.

За цей час країна змогла значно просунутися у локалізації виробництва.

Україна дедалі більше робить ставку на власні технології у сфері безпілотників, адже саме вони відіграють ключову роль на сучасному полі бою.

Командувач Військ безпілотних систем України Роберт Бровді з позивним Мадяр зазначив, що дрони стали основним інструментом ураження противника.

– Враховуючи ризики постачання компонентів з недружнього до нас Китаю, головне завдання – виробляти їх в Україні. Сила українського виробника полягає в тому, що імпортозаміщення вже відбулося, – сказав Мадяр.

Водночас повністю відмовитися від китайських компонентів поки що складно.

Через домінування Китаю на світовому ринку батареї, карбон та деякі інші матеріали все ще імпортуються. Крім того, китайські деталі залишаються дешевшими.

Попри це українські компанії активно розвивають власні технологічні рішення.

Зокрема, дві українські компанії, серед яких Defense Drones Tech Corporation, приєдналися до програми Пентагону з виробництва тисяч недорогих ударних безпілотників.

Більшість компонентів для цих дронів виготовляють в Україні, а частину постачають європейські виробники.

Полковник Павло Паліса, заступник керівника Офісу президента, наголосив, що розвиток власного оборонного виробництва зміцнює позиції держави.

– Якщо ми імпортуємо, це означає залежність, а будь-яка залежність означає послаблення позиції, – сказав він.

Засновник компанії Defense Drones Гнат Буякін зазначив, що перехід на дрони без китайських компонентів був складним рішенням, але необхідним.

– Країну врятували дрони вартістю 500 доларів, – сказав Буякін, маючи на увазі початок повномасштабної війни у 2022 році, коли Україна значно поступалася Росії за кількістю військ та боєприпасів.

Паралельно Україна продовжує розробляти нові типи безпілотників.

У березні 2026 року на озброєння прийняли оптоволоконний квадрокоптер Пташка з рекордною дальністю польоту.

Крім того, на передову почали надходити нові українські безпілотники, покликані замінити китайські DJI Mavic. Перші тисячі таких апаратів уже передані підрозділам.

Ще однією розробкою став дрон Zoom від компанії Frontline Robotics, створений для роботи в умовах інтенсивної радіоелектронної боротьби.

Він оснащений системою візуальної навігації на базі штучного інтелекту, що дозволяє прокладати маршрут навіть без GPS і автоматично повертатися до оператора у разі втрати зв’язку.

