У переговорах між Україною та Росією є прогрес та можна побачити ознаки переломного моменту. Таку думку висловив спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф у коментарі телеканалу CNBC.

Мирні переговори між Україною та РФ: заява Віткоффа

Стів Віткофф наголосив, що США віддані ідеї покласти цій війні край.

– Цього тижня мала відбутися тристороння зустріч. Ці переговори – предметні. Самі українці кажуть, що від початкових зустрічей у Женеві ми досягли більшого прогресу, ніж за останні чотири роки. Тож процес рухається вперед, – зауважив він.

Спецпосланець припустив, що наступну зустріч призначать уже наступного тижня.

– Ми сподіваємося, відчуваємо та залишаємося налаштованими позитивно щодо цього. Це війна, яка має завершитися, – сказав він.

Віткофф повідомив, що бачить у переговорах між Україною та Росією ознаки переломного моменту, адже обидві сторони виснажені війною.

На запитання про те, чи можна досягти мирної угоди вже цього року, Віткофф сказав, що бачить передумови для такого розвитку подій.

– Я просто логічна людина. Президент Трамп загалом успішний у тому, щоб досягати врегулювання таких питань. У цьому конкретному випадку, як він і казав, це займає більше часу, ніж він думав. Але ми починаємо бачити ознаки того, що обидві сторони виснажені та втомлені. І, сподіваюся, це і є початок переломного моменту, – пояснив він.

Спецпосланець Трампа порівняв війну РФ проти України із ситуацією на Близькому Сході, маючи на увазі війну угруповання ХАМАС та Ізраїлю, де було досягнуте перемир’я.

– Настав переломний момент, коли ми з Джаредом Кушнером просто відчули, що вони вже покінчили з війною. І сподіваємося, що ми перебуваємо в такій точці сьогодні або опинимося в ній дуже скоро, – підсумував Віткофф.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна “має карти”, які раніше не показувала і силу яких визнають міжнародні партнери.

Так, Київ отримав запит від Вашингтона з проханням допомогти країнам Близького Сходу у захисті від іранських ударних дронів Shahed та доручив надати необхідні засоби й організувати роботу українських фахівців у регіоні.

Також Україна направила спеціалізовані команди для боротьби з дронами до трьох країн Близького Сходу — Катару, Об’єднаних Арабських Еміратів та Саудівської Аравії.

