У ніч проти 12 березня російські війська атакували Чернігівську область ударними безпілотниками. Під ударом опинилася Менська громада, де внаслідок падіння дрона загинула дитина.

Тим часом у російському Краснодарському краї після серії вибухів спалахнула пожежа на нафтобазі, а на міжнародній арені відбулася зустріч делегацій США та РФ.

Паралельно на Близькому Сході загострилася ситуація між Ізраїлем та угрупованням Хезболла.

Детальніше про головні події ночі та ранку 12 березня – у добірці Фактів ICTV.

Атака на Менську громаду

Уночі 12 березня російські війська атакували Менську громаду Корюківського району Чернігівської області ударними безпілотниками.

За даними місцевої влади, атака сталася після 01:00. Унаслідок падіння ворожого БпЛА загорівся житловий будинок та господарська споруда. Ще один будинок зазнав пошкоджень.

Унаслідок атаки загинула дівчина 2010 року народження. Її батьки дістали травми та були госпіталізовані.

Вибухи на нафтобазі у Тихорецьку

У російському Тихорецьку Краснодарського краю вночі пролунала серія вибухів. Після цього на одному з промислових об’єктів виникла масштабна пожежа.

За даними OSINT-проєкту ASTRA, загоряння сталося на території нафтобази перевалочного пункту компанії Тихорецьк-нафта.

Місцеві жителі повідомляли про вибухи та опублікували відео пожежі в мережі.

На відео видно щонайменше два осередки займання. Імовірно, загорілися резервуари з паливом.

Зустріч делегацій США та Росії

Спеціальний представник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф повідомив про переговори з російською делегацією, яку очолював посланець Володимира Путіна Кирило Дмитрієв.

Зустріч відбулася у штаті Флорида.

До складу делегації США увійшли:

спеціальний представник президента США Стів Віткофф;

зять президента США Джаред Кушнер;

старший радник Білого дому Джош Грюнбаум.

За словами Віткоффа, сторони обговорили низку питань та домовилися підтримувати подальший контакт. Інших деталей переговорів він не розкрив.

Зеленський закликав Трампа посилити тиск на Путіна

Президент України Володимир Зеленський звернувся до президента США Дональда Трампа із закликом посилити тиск на кремлівського диктатора Володимира Путіна, а не на Україну.

В інтерв’ю Politico та Welt він наголосив, що українці підтримують переговори, але не готові приймати ультиматуми Росії щодо здачі територій.

За словами президента, Україна потребує чітких гарантій безпеки, які мають бути схвалені Конгресом США та парламентами інших країн.

Хезболла випустила понад 100 ракет по Ізраїлю

Увечері 11 березня ліванське угруповання Хезболла випустило близько 100 ракет по Півночі Ізраїлю.

Внаслідок обстрілів двоє людей отримали легкі поранення, також зафіксовано влучання у житловий будинок.

У відповідь Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдала ударів по пускових установках та інфраструктурі Хезболли на території Лівану.

Під обстрілом опинився, зокрема, район Дахіє у Бейруті, який вважається оплотом угруповання.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1478-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

