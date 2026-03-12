Минулої доби на фронті зафіксовано 113 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Противник завдав 68 авіаційних ударів – скинув 194 керовані авіабомби.

Крім того, застосував 5711 дронів-камікадзе та здійснив 29 361 обстріл населених пунктів та позицій наших військ.

Карта бойових дій в Україні на 12 березня 2026

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1478-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

