Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
2 хв.
Карта бойових дій на 12 березня 2026 – ситуація на фронті
Минулої доби на фронті зафіксовано 113 бойових зіткнень.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Противник завдав 68 авіаційних ударів – скинув 194 керовані авіабомби.
Зараз дивляться
Крім того, застосував 5711 дронів-камікадзе та здійснив 29 361 обстріл населених пунктів та позицій наших військ.
Карта бойових дій в Україні на 12 березня 2026
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1478-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.