У ніч на 12 березня, починаючи з 18:00 11 березня, Росія атакувала Україну 94 ударними БпЛА.

Нічна атака на Україну 12 березня: що відомо

Як повідомили Повітряні сили, Україна зазнала чергової атаки з боку РФ.

Ворог запустив ударні безпілотники типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Гвардійське (ТОТ АР Крим). Понад 60 із них –Шахеди.

За попередніми даними станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 77 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотників інших типів на Півночі, Півдні та Сході країни.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.

Нагадаємо, що вчора вночі Росія атакувала Україну 99 безпілотниками, нашим захисникам неба вдалось збити 90 з них.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1478-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

