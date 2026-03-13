У суботу, 14 березня, у всіх областях України в другій половині дня застосують графіки відключення електроенергії.

Про це повідомили в Укренерго.

– Завтра, 14 березня, в усіх регіонах України з 17:00 до 22:00 діятимуть графіки погодинних відключень, з 17:00 до 23:00 для промислових споживачів запровадять графіки обмеження потужності, – йдеться у повідомленні.

Причиною запровадження обмежень стали наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему України.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що станом на 13 березня українські енергетики відновили 3,5 ГВт потужностей ТЕС, ТЕЦ і ГЕС із понад 9 ГВт, які пошкодили російські атаки.

За його словами, Україна активно співпрацює з країнами ЄС, отримує обладнання з електростанцій, які вивели з експлуатації та розширює коло партнерів для відновлення енергетичних об’єктів.

Шмигаль зазначив, що в березні ситуацію в енергосистемі вдалося стабілізувати. У частині регіонів відключень немає взагалі, в інших діє одна-півтори черги.

Дефіцит у пікові години споживання становить близько 1 ГВт.

Сонячна генерація продовжує збільшувати обсяги виробництва електроенергії, тому в непікові години обмеження по всій країні не застосовують.

