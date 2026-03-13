Минулої доби Сили оборони України на фронті ліквідували щонайменше 860 російських військових.

Так, загальні бойові втрати противника на 13 березня перевищили 1 млн 277 тис. осіб.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати ворога на 13 березня 2026

  • особового складу – близько 1 277 620 (+860);
  • танків – 11 773 (+7);
  • бойових броньованих машин – 24 202 (+5);
  • артилерійських систем – 38 369 (+50);
  • РСЗВ – 1 685 (+4);
  • засобів ППО – 1 331 (+2);
  • літаків – 435;
  • гелікоптерів – 349;
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 175 139 (+2 071);
  • крилатих ракет – 4 403;
  • кораблів / катерів – 31;
  • підводних човнів – 2;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 83 223 (+189);
  • спеціальної техніки – 4 088.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 479-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

