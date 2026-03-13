Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
Втрати ворога на 13 березня: ЗСУ знищили 860 окупантів, 50 артсистем та 2 071 БпЛА
Минулої доби Сили оборони України на фронті ліквідували щонайменше 860 російських військових.
Так, загальні бойові втрати противника на 13 березня перевищили 1 млн 277 тис. осіб.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Втрати ворога на 13 березня 2026
- особового складу – близько 1 277 620 (+860);
- танків – 11 773 (+7);
- бойових броньованих машин – 24 202 (+5);
- артилерійських систем – 38 369 (+50);
- РСЗВ – 1 685 (+4);
- засобів ППО – 1 331 (+2);
- літаків – 435;
- гелікоптерів – 349;
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 175 139 (+2 071);
- крилатих ракет – 4 403;
- кораблів / катерів – 31;
- підводних човнів – 2;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 83 223 (+189);
- спеціальної техніки – 4 088.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 479-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
