Минулої доби Сили оборони України на фронті ліквідували щонайменше 860 російських військових.

Так, загальні бойові втрати противника на 13 березня перевищили 1 млн 277 тис. осіб.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати ворога на 13 березня 2026

особового складу – близько 1 277 620 (+860);

танків – 11 773 (+7);

бойових броньованих машин – 24 202 (+5);

артилерійських систем – 38 369 (+50);

РСЗВ – 1 685 (+4);

засобів ППО – 1 331 (+2);

літаків – 435;

гелікоптерів – 349;

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 175 139 (+2 071);

крилатих ракет – 4 403;

кораблів / катерів – 31;

підводних човнів – 2;

автомобільної техніки та автоцистерн – 83 223 (+189);

спеціальної техніки – 4 088.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 479-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

