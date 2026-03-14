На Півдні України ведуться активні бойові дії за звільнення населених пунктів. Сили оборони нищать ворога та поступово просуваються вперед.

Про це 14 березня повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

Ситуація на Півдні станом на 14 березня: що відомо

14 березня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про результат зустрічі з керівництвом наступального угруповання та командирами бригад, полків і батальйонів, які ведуть наступальні операції на південному напрямку країни.

— Сили оборони України утримують визначені рубежі, нищать ворога, поступово просуваються вперед, ведуть бої за звільнення населених пунктів, – зазначив Сирський.

Під час візиту він віддав розпорядження для вирішення проблемних питань та обговорив перспективи подальших дій. Водночас головнокомандувач наголосив, що для успішної операції важлива інформаційна тиша.

Олександр Сирський зазначив, що пріоритетними для України залишаються звільнення окупованих територій та збереження життів українських військовослужбовців.

Нагадаємо, нещодавно ЗСУ уразили інфраструктуру військового аеродрому Майкоп у Росії. За попередньою інформацією, є влучання по об’єктах інфраструктури аеродрому.

