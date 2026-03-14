14 березня фіксуються відключення світла в Києві та шести областях після нічної атаки на Україну.

Про це повідомили в Укренерго.

Відключення світла в Україні 14 березня: що відомо

За даними Укренерго, вночі та вранці 14 березня російська армія здійснила масовану ракетно-дронову атаку на об’єкти енергетики у Києві та шести областях України.

Наразі знеструмленими залишаються споживачі у Києві, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Харківській, Запорізькій і Дніпропетровській областях.

— Внаслідок масованої атаки – сьогодні вимушено змінені час та обсяг застосування заходів обмеження споживання. У частині регіонів України з 08:00 запроваджені графіки обмеження потужності для промисловості та погодинні відключення для всіх категорій споживачів, – повідомили енергетики.

Як зазначають в Укренерго, відключення світла в Україні триватимуть до кінця доби. Крім того, енергетики радять перенести користування потужнимим електроприладами на період найбільш ефективної роботи сонячних електростанцій – з 11:00 до 16:00.

У вечірній період, з 17:00 до 22:00, варто обмежити користування потужними електроприладами.

— Споживайте електроенергію максимально ощадливо. Коли світло з’являється за графіком – не вмикайте кілька потужних приладів одночасно, – наголошують в Укренерго.

Наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Нагадаємо, вранці 14 березня президент України Володимир Зеленський заявив, що основною ціллю ворога цієї ночі була енергетична інфраструктура Київської області. Ворог застосував 68 ракет та 430 дронів. Зафіксовано влучання на 11 локаціях.

