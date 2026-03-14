Минулої доби українські захисники на фронті знищили щонайменше 810 російських військових.

Таким чином, загальні бойові втрати противника на 14 березня перевищили 1 млн 278 тис. осіб.

Про це повідомляє Г енеральний штаб ЗСУ.

Втрати ворога на 14 березня 2026 року

  • особового складу – близько 1 278 430 (+810);
  • танків – 11 777 (+4);
  • бойових броньованих машин – 24 212 (+10);
  • артилерійських систем – 38 421 (+52);
  • РСЗВ – 1 686 (+1);
  • засобів ППО – 1 332 (+1);
  • літаків – 435;
  • гелікоптерів – 349;
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 177 286 (+2 147);
  • крилатих ракет – 4 403;
  • кораблів / катерів – 31;
  • підводних човнів – 2;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 83 403 (+180);
  • спеціальної техніки – 4 088.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 480-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

