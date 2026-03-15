Під варту взяли російського капітана танкера Sea Owl 1, який поблизу міста Треллебор затримала шведська берегова охорона.

У Швеції заарештували капітана затриманого танкера Sea Owl 1

Видання Sweden Herald із посиланням на пресслужбу прокуратури Швеції пише, що слухання щодо взяття під варту капітана судна пройшло у неділю, 15 березня, у районному суді шведського міста Істад.

– Суд вирішив взяти під варту капітана судна відповідно до клопотання прокурора про арешт, – йдеться у письмовому повідомленні пресслужби прокуратури.

На основі достатніх підстав, чоловіка підозрюють у використанні підробленого документа з обтяжуючими обставинами.

Зараз дивляться

Зазначається, що капітана Sea Owl 1 затримали наступного дня після затримання судна. Його підозрюють у скоєнні кількох злочинів, зокрема в експлуатації судна, непридатного для плавання.

За інформації берегової охорони, протягом останніх років цей танкер, що ходить під прапором Коморських островів, перевозив нафтопродукти між Росією та Бразилією.

Шведське транспортне агентство заборонило експлуатацію судна Sea Owl 1, тож танкеру заборонено продовжувати плавання.

Нагадаємо, що 12 березня у водах Швеції вдруге за тиждень зупинили підозрілий нафтовий танкер РФ. Судно Sea Owl 1 перебуває у санкційному списку ЄС та може перевозити нафту.

Влада заявляє, що подібні судна пов’язані з російським тіньовим флотом.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.