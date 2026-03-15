Російські війська зосереджують значну кількість сил і засобів на Запорізькому напрямку, розглядаючи його як основний. Найбільш інтенсивні наступальні дії противника фіксуються в районі Гуляйполя.

Про це 15 березня повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

Росія концетрує сили на Запорізькому напрямку: що відомо

15 березня головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський навідався до підрозділів, що ведуть бойові дії на Запорізькому напрямку. Зокрема, в районах Степногірська, Приморського, Щербаків, Гуляйполя, Зеленого та Варварівки.

За його словами, саме цей напрямок Росія наразі вважає основним та зосереджує там значну кількість сил і засобів.

Водночас Сирський наголосив, що найбільша інтенсивність наступальних дій спостерігається в районі міста Гуляйполе Запорізької області.

— За підсумками роботи уточнено бойові завдання, виходячи з характеру дій противника. На місці вирішив питання додаткового забезпечення наших підрозділів боєприпасами, дронами, НРК та іншими матеріально-технічними засобами, – зазначив головнокомандувач ЗСУ. Олександр Сирський підкреслив, що пріоритетними для України залишається утримання займаних рубежів та позицій, завдавання максимальних втрат ворогу, перехоплення ініціативи та збереження життя українських військовослужбовців. Нагадаємо, начальник Головного оперативного управління Генштабу генерал-майор Олександр Комаренко заявив, що найважчими залишаються Покровський та Олександрівський напрямки, адже там зосереджені основні зусилля противника.

