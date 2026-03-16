Деякі країни-члени Європейського Союзу пропонують Україні зачекати зі вступом у ЄС до 10-20 років після проведення реформ, щоб переконатися у їхній ефективності.

Про це повідомив віце-прем’єр-міністр України Тарас Качка у інтерв’ю РБК-Україна.

Україні пропонують чекати вступу в ЄС 20 років

Питання вступу України до Європейського Союзу залишається предметом обговорень серед країн-членів. За словами віце-прем’єр-міністра України Тараса Качки, важливу роль у підписанні угоди грає довіра.

Він зазначив, що скепсис, про який часто говорять у медіа та який озвучують окремі держави, пов’язаний із внутрішніми дискусіями в самому Євросоюзі щодо утвердження верховенства права. На його думку, для країн ЄС це питання є одним із ключових елементів найглибшої інтеграції всередині Союзу.

— І тому такі країни, як Німеччина, кажуть: дивіться, в силу того, що це суперважлива для нас історія, нам потрібна довіра. Тому ви зробите свої реформи, і нам треба умовних 20 років, щоб ви “відстоялися”, щоб ми переконалися, що все працює і так далі. Це не тому, що ми не хочемо вас приймати, нам просто треба довіра, – розповів Качка.

Попри це, чиновник зазначає, що навіть 10 років очікування для України в умовах війни – вічність. Тому Тарас Качка наголосив, що одним із можливих рішень може стати застосування спеціальних механізмів контролю після вступу.

Йдеться про механізм контролю і верифікації – Cooperation and Verification Mechanism (CVM), який дозволяв Європейській комісії контролювати виконання реформ навіть після вступу. Зокрема, подібну практику вже використовували під час приєднання Румунії та Болгарії до ЄС.

За словами Качки, такий підхід може стати одним із варіантів компромісу в дискусіях щодо майбутнього членства України. — В України немає 20 років чекати, поки все “устоїться”. Може я перебільшую про 20 років, хай 10 років – але для нас це вічність. І тому цей механізм сейфгардів і CVM – це абсолютно нормальна історія, – додав чиновник. Нагадаємо, віце-прем’єр-міністр України Тарас Качка повідомив, що угода про вступ України до ЄС може бути підписана вже у 2027 році, навіть якщо частина технічних вимог ще буде в процесі виконання. Читайте також Україна виконала 84% Угоди про асоціацію з ЄС — звіт за 2025 рік

