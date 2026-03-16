Качка: Окремі країни ЄС пропонують Україні зачекати зі вступом 10–20 років
Деякі країни-члени Європейського Союзу пропонують Україні зачекати зі вступом у ЄС до 10-20 років після проведення реформ, щоб переконатися у їхній ефективності.
Про це повідомив віце-прем’єр-міністр України Тарас Качка у інтерв’ю РБК-Україна.
Питання вступу України до Європейського Союзу залишається предметом обговорень серед країн-членів. За словами віце-прем’єр-міністра України Тараса Качки, важливу роль у підписанні угоди грає довіра.
Він зазначив, що скепсис, про який часто говорять у медіа та який озвучують окремі держави, пов’язаний із внутрішніми дискусіями в самому Євросоюзі щодо утвердження верховенства права. На його думку, для країн ЄС це питання є одним із ключових елементів найглибшої інтеграції всередині Союзу.
— І тому такі країни, як Німеччина, кажуть: дивіться, в силу того, що це суперважлива для нас історія, нам потрібна довіра. Тому ви зробите свої реформи, і нам треба умовних 20 років, щоб ви “відстоялися”, щоб ми переконалися, що все працює і так далі. Це не тому, що ми не хочемо вас приймати, нам просто треба довіра, – розповів Качка.
Попри це, чиновник зазначає, що навіть 10 років очікування для України в умовах війни – вічність. Тому Тарас Качка наголосив, що одним із можливих рішень може стати застосування спеціальних механізмів контролю після вступу.
Йдеться про механізм контролю і верифікації – Cooperation and Verification Mechanism (CVM), який дозволяв Європейській комісії контролювати виконання реформ навіть після вступу. Зокрема, подібну практику вже використовували під час приєднання Румунії та Болгарії до ЄС.