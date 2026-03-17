Україна витрачає для збиття дрона $10 тис., а країна Близького Сходу – $4 млн – і саме цей досвід пропонує Україна, розповів президент Володимир Зеленський.

Зеленський про дроновий досвід України

Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю для New York Post розповів, що Україна пропонує свій досвід у збитті дронів.

– У чому наша експертиза? У тому, що дрон-перехоплювач коштує $3–5 тис.. Тобто на один Шахед йде близько $10 тис., а ракета до Patriot коштує 4 млн. Україна витрачає для збиття дрона $10 тис., а країна Близького Сходу – 4 млн. Саме цей досвід ми пропонуємо, – сказав Зеленський.

Водночас він зауважив, що Росія зменшує виробництво ракет і переспрямовує фінанси на збільшення виробництва дронів.

Зараз дивляться

– Для чого? Сьогодні російська атака по Україні – це 350–500 дронів на добу. Росія хоче вийти у 2026 році на 600–800 дронів, але загальна мета в них – 1000 дронів на добу. Ця кількість має збиватися дронами-перехоплювачами, і на неї потрібно мати близько 2–3 тисяч перехоплювачів, не менше, – додав він.

До речі, раніше президент Володимир Зеленський розповів, що Україна запропонувала США угоду на $35–50 млрд для виробництва дронів.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.