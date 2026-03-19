У п’ятницю у всіх регіонах будуть застосовуватися графіки погодинних відключень світла для побутових споживачів та графіки обмеження потужності для промисловості.

Про заявили в Укренерго.

Графіки відключення світла по всій Україні

– Завтра, 20 березня, в усіх регіонах України з 08:00 до 22:00 будуть застосовуватись графіки погодинних відключень, а з 08:00 до 00:00 – графіки обмеження потужності для промислових споживачів, – йдеться у повідомленні.

Графіки відключення світла у Київській області

ДТЕК надав графіки вимкнення електроенергії, які діятимуть завтра на Київщині.

Причина запровадження обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему.

Нагадаємо, сьогодні у зверненні до членів Європейської ради Володимир Зеленський заявив, що Україна вже зараз потребує фінансування у розмірі щонайменше €5 млрд для забезпечення енергетичної стійкості на наступну зиму в межах пакета на €90 млрд.

За його словами, діяти потрібно без зволікань, щоб захистити енергосистему України та відновити об’єкти, які знищила Росія.

Зеленський зазначив, що не можна відкласти відбудову домівок, збереження логістики та підтримку щоденного життя українців.

