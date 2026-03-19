За минулу добу на фронті відбулося 215 бойові зіткнення.

Про це повідомляють у Генеральному штабі України.

Противник завдав 45 авіаційних ударів, скинув 148 керованих авіабомб. Крім того, застосував 2809 дронів-камікадзе та здійснив 2263 обстріли населених пунктів та позицій наших військ.

Зараз дивляться

Карта бойових дій в Україні на 19 березня 2026

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 485-ту добу.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.