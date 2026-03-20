Джерело нейтронів було без живлення — МАГАТЕ про удар по підстанції біля ХФТІ 12 березня
- У ніч на 12 березня РФ вдарила по електропідстанції біля ХФТІ.
- Підстанція була знищена, установку Джерело нейтронів знеструмлено до 13 березня.
- Джерело нейтронів працювало на резервних генераторах.
Внаслідок ударів по Харкову у ніч на 12 березня було знеструмлено ядерну підкритичну установку Джерело нейтронів.
Про це йдеться у звіті МАГАТЕ за 19 березня.
Джерело нейтронів у Харкові
Державна інспекція ядерного регулювання України (Держатомрегулювання) повідомила МАГАТЕ, що в ніч з 11 на 12 березня Росія вдарила по електропідстанції, розташованій поблизу підкритичної установки нейтронного джерела в Харківському фізико-технічному інституті (ХФТІ).
Підстанція була знищена, а установка нейтронного джерела відключена від електромережі до 13 березня. Під час цього збою об’єкт працював на електрогенераторах.
Нагадаємо, 18 березня близько 11:00 пролунали вибухи у Харкові. Ворог атакував дронами Холодногірський район.
Унаслідок вибухів загинув 54-річний чоловік. Ще двоє чоловіків були поранені і доставлені до лікарні.
