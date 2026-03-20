Минулої доби на фронті відбулося 187 бойових зіткнень. Ворог завдав 62 авіаційних ударів – скинув 173 керовані авіабомби. Крім того, задіяв для ураження 5176 дронів–камікадзе та здійснив 2902 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

Карта бойових дій в Україні на 20 березня 2026

Втрати ворога на 20 березня 2026 року

особового складу – близько 1 285 700 (+1 610) осіб

танків – 11 789 (+3) од.

бойових броньованих машин – 24 254 (+21) од.

артилерійських систем – 38 569 (+31) од.

РСЗВ – 1 691 од.

засобів ППО – 1 333 од.

літаків – 435 од.

гелікоптерів – 349 од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 187 204 (+1 480) од.

крилатих ракет – 4 468 од.

кораблів / катерів – 33 од.

підводні човни – 2 од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 84 374 (+245) од.

спеціальна техніка – 4 096 (+4) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 486-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

