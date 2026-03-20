Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Карта бойових дій на 20 березня 2026 – ситуація на фронті
Минулої доби на фронті відбулося 187 бойових зіткнень. Ворог завдав 62 авіаційних ударів – скинув 173 керовані авіабомби. Крім того, задіяв для ураження 5176 дронів–камікадзе та здійснив 2902 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.
Карта бойових дій в Україні на 20 березня 2026
Втрати ворога на 20 березня 2026 року
- особового складу – близько 1 285 700 (+1 610) осіб
- танків – 11 789 (+3) од.
- бойових броньованих машин – 24 254 (+21) од.
- артилерійських систем – 38 569 (+31) од.
- РСЗВ – 1 691 од.
- засобів ППО – 1 333 од.
- літаків – 435 од.
- гелікоптерів – 349 од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 187 204 (+1 480) од.
- крилатих ракет – 4 468 од.
- кораблів / катерів – 33 од.
- підводні човни – 2 од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 84 374 (+245) од.
- спеціальна техніка – 4 096 (+4) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 486-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ, ISW
