Вночі РФ атакувала Україну ударними дронами — запустила 156 БпЛА. На фронті протягом минулої доби зафіксовано 201 бойове зіткнення. Вчора противник завдав 92 авіаційних ударів, скинувши 257 керованих авіабомб. Крім того, застосував для уражень 8273 дрони-камікадзе та здійснив 3844 обстріли населених пунктів та позицій наших військ.

Атака по порту в Одесі

Вночі ворог атакував цивільні судна під прапорами Палау та Барбадос, які були пришвартовані в порту Одеси та завантажені зерном. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено адміністративні будівлі, постраждало двоє людей. Крім того, на території порту пошкоджено зерновий бункер та обладнання. Рятувальники оперативно ліквідували пожежі.

Атака на Запорізький район

Вночі 20 березня російські окупанти атакували Запорізький район. Вибухами зруйновані приватні будинки. Внаслідок ворожого удару загинула 30-річна жінка. Поранення дістали 48-річний чоловік та 10-річний хлопчик.

Вночі ворог атакував область керованими авіабомбами, ударними дронами та ракетами, зокрема балістичними.

Атака дронів на Полтавщину

Вчора ввечері та сьогодні вночі окупанти атакували Полтавщину ударними дронами, повідомив керівник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

За його словами, наші сили протиповітряної оборони активно працювали в області.

Унаслідок падіння уламків збитих дронів та прямих влучань у Миргородському районі зафіксовано пошкодження лінії електропередачі та обладнання одного з підприємств. Там виникла пожежа, яку рятувальники ДСНС оперативно ліквідували.

На щастя, ніхто не постраждав.

Атака на Дніпропетровщину

Російський ворог 16 разів атакував два райони Дніпропетровської області артилерією, безпілотниками і авіабомбами.

На Нікопольщині окупанти обстріляли Нікополь і Марганецьку громаду.

На Синельниківщині – Синельникове, Шахтарське, Межівську, Васильківську, Миколаївську та Покровську громади. Пошкоджені адмінбудівля, пожежна частина, з десяток приватних будинків та господарські споруди.

Поранення дістали двоє чоловіків: 65-річний постраждалий у лікарні в стані середньої тяжкості, а 40-річний – лікуватиметься амбулаторно.

14 ударних БпЛА ворога знищили цієї ночі наші оборонці неба у різних районах Дніпропетровщини.

Робота ППО на Черкащині

Ніч в Черкаській області минула з повітряними тривогами.

Наші оборонці знищили два російські дрони. Звернень до екстрених служб про потерпілих чи пошкодження майна не було.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 486-ту добу.

