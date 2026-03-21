Російські військові тренуються переміщуватись газовими трубами на тимчасово окупованій частині Запорізької області, готуючись до можливих штурмових дій.

Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин у коментарі Інтерфакс-Україна.

Волошин про тренування окупантів у газопроводах

За словами Волошина, на одному з полігонів окупованої території було створено макет ділянки газової труби з різними елементами.

Зараз дивляться

Саме там російський 299-й повітряно-десантний полк відпрацьовує переміщення у вузькому просторі.

Йдеться не лише про пересування піхоти, а й використання електричних транспортних засобів, зокрема самокатів, для руху всередині труб.

— Дійсно на цій території є декілька газогонів, і противник відпрацьовує подібні дії, — зазначив речник.

У Силах оборони не виключають, що окупанти можуть використати цю тактику під час штурмів на Оріхівському напрямку.

Зокрема, російські війська можуть намагатися непомітно проникати у тил українських підрозділів або в населені пункти через інженерні комунікації.

Подібні дії вже фіксувалися раніше під час боїв у Куп’янську та Авдіївці, де окупанти використовували відключені газопроводи для прихованого переміщення.

Раніше повідомлялося, що у Куп’янську Харківської області в оточенні українських військових перебуває близько 20 російських солдатів.

За словами речника ОСУВ Віктора Трегубова, вони укрилися у підвалах зруйнованої лікарні та фактично ізольовані від основних сил.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.