РФ відпрацьовує пересування у газових трубах для атак — Волошин
- Росіяни тренуються пересуватись газовими трубами на Запоріжжі.
- До навчань залучено 299-й десантний полк РФ.
- Окупанти відпрацьовують рух піхоти та техніки всередині труб.
Російські військові тренуються переміщуватись газовими трубами на тимчасово окупованій частині Запорізької області, готуючись до можливих штурмових дій.
Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин у коментарі Інтерфакс-Україна.
Волошин про тренування окупантів у газопроводах
За словами Волошина, на одному з полігонів окупованої території було створено макет ділянки газової труби з різними елементами.
Саме там російський 299-й повітряно-десантний полк відпрацьовує переміщення у вузькому просторі.
Йдеться не лише про пересування піхоти, а й використання електричних транспортних засобів, зокрема самокатів, для руху всередині труб.
— Дійсно на цій території є декілька газогонів, і противник відпрацьовує подібні дії, — зазначив речник.
У Силах оборони не виключають, що окупанти можуть використати цю тактику під час штурмів на Оріхівському напрямку.
Зокрема, російські війська можуть намагатися непомітно проникати у тил українських підрозділів або в населені пункти через інженерні комунікації.
Подібні дії вже фіксувалися раніше під час боїв у Куп’янську та Авдіївці, де окупанти використовували відключені газопроводи для прихованого переміщення.
Раніше повідомлялося, що у Куп’янську Харківської області в оточенні українських військових перебуває близько 20 російських солдатів.
За словами речника ОСУВ Віктора Трегубова, вони укрилися у підвалах зруйнованої лікарні та фактично ізольовані від основних сил.