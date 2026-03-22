Українські військові збили новий російський дрон-камікадзе Клин, який оснащений системою автозахоплення цілі та може працювати у повітрі до 90 хвилин.

Про це повідомив український військовий експерт Сергій Бескрестнов (Flash).

Що відомо про БпЛА Клин

Російський оборонно-промисловий комплекс представив дрон-камікадзе Клин, восени 2025 року.

Його позиціонують як безпілотник із можливістю автономного виявлення цілей та тривалого чергування у повітрі.

Дрон має бойову частину до 5 кг і оснащений системою автоматичного захоплення цілі.

БпЛА Клин може також здійснювати повітряний підрив.

Дальність польоту становить до 120 км, швидкість — до 120 км/год, а час перебування в повітрі — від 60 до 90 хв.

За наявною інформацією, дрон здатен самостійно виявляти та атакувати цілі на відстані до 120 км за умови застосування ретранслятора.

Також він може працювати як “повітряне мінне поле”, чергуючи у повітрі близько 80 хвилин.

Злітна вага становить 13,5 кг, довжина — 1,6 м, розмах крил — 1,9 м.

Швидкість польоту може коливатися від 108 до 300 км/год, максимальна висота — до 2 км.

БПЛА має дельтоподібну схему, подібну до Shahed, із елементами схеми “качка”.

Частина елементів, зокрема оптичний модуль, виготовлена із застосуванням 3D-друку.

Дрон оснащений двома типами бойових частин — кумулятивною та фугасною.

Також використовується акумулятор нової технології Li-AFB.

Нагадаємо, що російські війська змінюють тактику застосування ударних безпілотників Shahed, запускаючи їх великими групами для прориву української протиповітряної оборони.

У відповідь Повітряні сили ЗСУ впроваджують нові засоби боротьби з масованими атаками дронів.

Фото: Сергій Бескрестнов

