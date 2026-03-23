З початку зими завдяки українським безпілотникам вдалося ліквідувати або поранити на 9 776 військовослужбовців більше, ніж РФ змогла замінити.

Про це заявив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді (Мадяр) в інтерв’ю журналу The Economist.

Які втрати Росії протягом зими

Як зазначили у виданні, грудень став поворотним першим місяцем, коли підтверджені втрати Росії від українських безпілотників перевищили кількість завербованих військовослужбовців.

У матеріалі йдеться про тверду позицію Мадяра щодо ліквідації окупаційних військ, які прийшли на його землю зі зброєю в руках вбивати людей та принесли війну в Україну.

– Я не відчуваю жодних моральних застережень. Людина з гвинтівкою в руці на моїй землі йде, щоб вбити мене. Або я вбиваю його, або він вбиває мене. Мільйони українців, включаючи мою матір, черпають силу з того, що ми робимо, – сказав він.

У виданні зазначили, що з початку зими українські дрони ліквідували або вивели з ладу щонайменше на 8 776 солдатів більше, ніж Росія замінила. Там стверджують, що Росія продовжує зазнавати великих втрат, попри неспроможність захопити більше території України.

Завдяки суворому дотриманню протоколів, які запровадив Мадяр, Сили безпілотних систем демонструють надзвичайно низький рівень втрат – менше ніж 1%, повідомляє британське видання.

Командир наголошує на колосальній різниці в обсягах втрат: на одного полеглого українського воїна припадає 400 ліквідованих окупантів, а ліквідація одного росіянина обходиться у $878.

Видання описує структуру підрозділу Мадяра як цілісну екосистему, що об’єднує 15 ключових функцій: від РЕБ і розвідки до дистанційного мінування та власного виробництва боєприпасів.

