Минулої доби на фронті зафіксовано 134 бойові зіткнення. Ворог завдав 67 авіаційних ударів, скинувши 285 керованих авіабомб. Також ввечері та вночі РФ атакувала Україну 251 дроном: 234 вдалося збити.

Детальніше про головні події ночі читайте в добірці від Фактів ICTV.

РФ двічі атакувала Кривий Ріг

Сьогодні вночі та зранку російські окупанти атакували дронами Кривий Ріг.

Зараз дивляться

Вночі через ворожу атаку сталася пожежа, яку рятувальники загасили. Поранення середньої тяжкості дістали двоє чоловіків – 31 та 58 років.

Зранку окупанти знову атакували Кривий Ріг дронами. У Металургійному районі є пошкоджені багатоквартирні будинки.

На місці ударів сталася пожежа. Поранення дістали двоє людей — чоловіки 60 і 36 років. Один із них доставлений до лікарні з осколковими пораненнями; у другого — легкі поранення, йому допомогу надали на місці.

Теракт у Бучі

Сьогодні зранку у Бучі пролунали вибухи поблизу багатоквартирного будинку.

На місце прибули поліцейські, рятувальники ДСНС та вибухотехніки. Територію огородили та попередили мешканців про небезпеку повторного вибуху.

Під час відпрацювання виклику на місці події стався ще один вибух. Унаслідок цього постраждали двоє правоохоронців. Вони у лікарні. За попередньою інформацією, загрози їхньому життю немає.

Атака на Херсон

Вночі російські окупанти обстріляли середмістя Херсона. Пошкоджено фасади будинків, вибито вікна. Внаслідок обстрілу також пошкоджено газопровід.

У Корабельному районі зранку російські окупанти атакували дроном чоловіка, який їхав на велосипеді. 75-річний постраждалий отримав вибухову травму та поранення лівого плеча. Стан потерпілого — середньої тяжкості.

ЗСУ уразили нафтовий порт РФ

ЗСУ вдарили по морському порту у Приморську Ленінградської області РФ. Це один із найбільших експортних нафтових терміналів на Балтійському морі. Через цей порт Москва експортує нафту.

У РФ заявили про масовану атаку безпілотників, яка тривала з вечора 22 березня. За словами губернатора Ленінградської області РФ Олександра Дрозденка, системи ППО та РЕБ нібито збили десятки дронів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 489-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.